Помогите в математике с пятым и четвертым заданиями )))
Математика
Помогите в математике с пятым и четвертым заданиями )))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) Просто подставить в уравнение числа и посчитать. h=(1/1/3+1/1/4+1/1/5)/3=(3+4+5)/3=4 Ответ: 4. 5) log2 64 - log 2 4=log2 64/4=log2 16=4 Ответ: 4.
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