Помогите,нужно написать скелет позвоночника птиц!!!
Биология
Помогите,нужно написать скелет позвоночника птиц!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четыре отдела: шейный (9-25 позвонков), грудной (3-10 позвонков), крестцовый (единая кость), хвостовой (5-9 позвонков, некоторые срастаются с крестцом.). Поясничный отдел входит в крестец.
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