Углы треугольника относятся как 1 к 3 и 4 Найдите меньший из них Ответ дайте в граду??ах градусах
Геометрия
Углы треугольника относятся как 1 к 3 и 4 Найдите меньший из них Ответ дайте в граду??ах градусах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:8=22,5 одна часть угла, 22,5° наименьший угол
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