Углы треугольника относятся как 1 к 3 и 4 Найдите меньший из них Ответ дайте в граду??ах градусах

Геометрия

Углы треугольника относятся как 1 к 3 и 4 Найдите меньший из них Ответ дайте в граду??ах градусах

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