Найдите производную каждой из функций f(x)=x^3 sin 2x f(x)=cos 3x/x f(x)=x^4+tg 2x f(x)=x/sin x
Алгебра
Найдите производную каждой из функций f(x)=x^3 sin 2x f(x)=cos 3x/x f(x)=x^4+tg 2x f(x)=x/sin x
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