Решить по действием (2- 17/12):(3/8-1/6)*3 1/4 (7/10-2/5)*(1/4+5/6): 6 1/2
Математика
Решить по действием (2- 17/12):(3/8-1/6)*3 1/4 (7/10-2/5)*(1/4+5/6): 6 1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (2-17/12):(3/8-1/6)* 3 1/4= 9,1 1) 2-17/12=1 12/12 - 1 5/12 = 7/12 2) 3/8-1/6=9/24 - 4/24 = 5/24 3) 7/12 : 5/24 = 14/5 4) 14/5 * 3 1/4 = 14/5 * 13/4 = 91/10=9,1 б) (7/10-2/5)*(1/4+5/6):6 1/2 = 1/20 1) 7/10-2/5= 7/10-4/10=3/10 2) 1/4+5/6=3/12+10/12=13/12 3) 3/10 * 13/12 = 13/40 4) 13/40 : 6 1/2= 13/40 : 13/2 = 1/20
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