1.Государство Древнего Востока , где появились одни из первых школ ?2.Наука , которая учит искусству красноречия ?3.Религиозные учреждения , способствовавшие распространению грамотности в Средние века ?4.Занятие , которому бо...

География

1.Государство Древнего Востока , где появились одни из первых школ ?2.Наука , которая учит искусству красноречия ?3.Религиозные учреждения , способствовавшие распространению грамотности в Средние века ?4.Занятие , которому больше всего уделялось времени в спартанских школах ?5.Наука , изучавшаяся в школах древнего Рима ?6.Материал , который использовался для письма в Средне века ? Помогите пожалусто срочно !!!

Автор: Гость