1.Государство Древнего Востока , где появились одни из первых школ ?2.Наука , которая учит искусству красноречия ?3.Религиозные учреждения , способствовавшие распространению грамотности в Средние века ?4.Занятие , которому бо...
География
1.Государство Древнего Востока , где появились одни из первых школ ?2.Наука , которая учит искусству красноречия ?3.Религиозные учреждения , способствовавшие распространению грамотности в Средние века ?4.Занятие , которому больше всего уделялось времени в спартанских школах ?5.Наука , изучавшаяся в школах древнего Рима ?6.Материал , который использовался для письма в Средне века ? Помогите пожалусто срочно !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Китай 2. Риторика 3. Церковь, Монастырь 4. Спорт, Война, а точнее боевые исскуства и военное дело 5. Астрономия 6. Пергамент
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