1)какая форма у рыб?почему на теле окуня едут полосы ,которые придают ему соответствующую окраску? 2)Чем покрыто тело окуня?Образуются ли на чешуйках годичные кольца у рыб и что по ним можно узнать? 3)какие плавники парные?И ка...

Гость: Гость:

1) У рыб форма тела обтекаемая, это позволяет им пробиваться и лучше плавать в воде. "Всем известные щуки и окуни имеют на теле зеленоватые полосы, которые маскируют этих хищников в травянистых зарослях рек и озер и помогают им незаметно приблизиться к добыче....." 2)Тело окуня покрыто костными чешуйками, каждая из которых своим задним краем налегает на чешуйку следующего ряда, образуя защитный слой - чешую, не мешающую движениям тела. 3)У рыб возраст определяется по чешуям, костям и отолитам. Принцип определения возраста рыб основан на свойстве чешуи и кос­тей образовывать наслоения в виде чередующихся колец. Каждому году жизни рыбы соответствует определенное кольцо на чешуе или кости, и оно хорошо видно иногда даже невооруженным глазом. Т.е у рыбы есь годичные кольца на чешуйках и по ним можно определить возраст той или иной рыбы! 4) На голове расположены органы чувств: Зрение,слух,органы обаяния и вкуса,боковая линия 5)От головы к хвосту по бокам тела рыб проходит боковая линия, являющаяся органом чувств. Боковая линия помогает в случае опасности быстро реагировать, т.к рыба воспринимает малейшие колебания в воде.