1)Из какого произведения эти слова: жалость оставляет в душе горький осадок 2)Кто из писателей поддерживал Жюля Верна на его пути? 3) Кто из поэтов назвал Жуковского-гением перевода? 4) Кто из писателей назвал повесть отрочеств...

Литература
1)Из какого произведения эти слова: жалость оставляет в душе горький осадок 2)Кто из писателей поддерживал Жюля Верна на его пути? 3) Кто из поэтов назвал Жуковского-гением перевода? 4) Кто из писателей назвал повесть отрочество-пустыней? 5) Кто из персонажей Ф.М. Достоевского сказал слова: Как хороша жизнь, когдо что нибудь сделаешь хорошее и правдивое? Пожалуйста напишите небольшие ответы, хотя бы какие нибудь!!!
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