1.Как соотносятся между собой понятия "биоценоз","экосистема" и "биогеоценоз"? 2.Что является главным условием для существования экосистем? 3.Подумайте. *Может ли один и тот же вид входить в разные цепи питания? *Почему человек...

Гость: Гость:

1. по структурным уровням, одно включает в себя другое. 2.биоразнообразие и круговорот веществ. 3.да один вид может входить в разные цепи питания. потому, что кормить животное растениями легче, чем выращивать животных для хищников и их ещё и кормить. Потому что в сети всё взаимосвязано, энергия распределяется равномерною а в цепи энергия идёт по правилу 10 процентов, и т.е. каждому последующему передаётся лишь часть энергии.