К празднику ученики второго класса изготовили 35 поделок,ученики первого - на 12 меньше,а ученики третьего - на 13 поделок больше,чем ученики второго класса.На сколько больше поделок изготовили ученики третьего класса,чем перво...

Математика

К празднику ученики второго класса изготовили 35 поделок,ученики первого - на 12 меньше,а ученики третьего - на 13 поделок больше,чем ученики второго класса.На сколько больше поделок изготовили ученики третьего класса,чем первого?(Реши задачу двумя способами.) Пожалуйста напишите дано

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