К празднику ученики второго класса изготовили 35 поделок,ученики первого - на 12 меньше,а ученики третьего - на 13 поделок больше,чем ученики второго класса.На сколько больше поделок изготовили ученики третьего класса,чем перво...
Математика
К празднику ученики второго класса изготовили 35 поделок,ученики первого - на 12 меньше,а ученики третьего - на 13 поделок больше,чем ученики второго класса.На сколько больше поделок изготовили ученики третьего класса,чем первого?(Реши задачу двумя способами.) Пожалуйста напишите дано
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)35-12=23(под) сделал 1 класс 2)35+13=48(под) сделал 3 класс 3)47--23=24(под) разница Ответ на 24 поделки 2 способ 1)(35+13)- (35-12)=24(под) разница Ответ на 24 поделки
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