HELP!!!!!!!!!!!!!! У человека классическая гемофилия наследуется как сцепленный с х-хромосомой рецессивный признак. Аллелизм обусловлен аутосомным рецессивным геном. У одной супружеской пары, нормальной по этим двум признакам, ...
Биология
HELP!!!!!!!!!!!!!! У человека классическая гемофилия наследуется как сцепленный с х-хромосомой рецессивный признак. Аллелизм обусловлен аутосомным рецессивным геном. У одной супружеской пары, нормальной по этим двум признакам, родился сын с обеими аномалиями. Какова вероятность того, что у второго сына в этой семье появятся также обе аномалии одновременно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родители : (ж)АаХВХв *(м) АаХВУ Гаметы : АХВ, АХв, аХВ, аХв , АХВ, АУ, аХВ, аУ дети :ААХВХВ(зд), ААХВХв(зд) АаХВХВ(зд) АаХВХв(зд) ААХВУ(зд) ААХвУ (бол.гемоф) АаХВУ(зд) АаХвУ (бол. гем) АаХВХВ(зд) АаХВХв (зд) ааХВХВ( аль) ааХВХв(аль) АаХВУ(зд) АаХвУ(бол гем) ааХВУ (аль) ааХвУ (аль, бол гем) 1. вероятность сына с 2 аномал : один к 16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
яблоко и груша вместе стоят 17 коп. 5 яблок и 2 груши стоят 55 коп. вопрос ? сколько стоит одно яблоко и одна груша?
Математика
теплоход проходит за 3 часа по течению и 2 часа против течения 240 км этот же теплоход за 3 часа против течения проходит на 35 км больше чем за 2 ч...