HELP!!!!!!!!!!!!!! У человека классическая гемофилия наследуется как сцепленный с х-хромосомой рецессивный признак. Аллелизм обусловлен аутосомным рецессивным геном. У одной супружеской пары, нормальной по этим двум признакам, ...

Биология

HELP!!!!!!!!!!!!!! У человека классическая гемофилия наследуется как сцепленный с х-хромосомой рецессивный признак. Аллелизм обусловлен аутосомным рецессивным геном. У одной супружеской пары, нормальной по этим двум признакам, родился сын с обеими аномалиями. Какова вероятность того, что у второго сына в этой семье появятся также обе аномалии одновременно?

Автор: Гость