Какие ложные представления погубили любовь героев р-за "О любви"? А. П. Чехов
Литература
Какие ложные представления погубили любовь героев р-за "О любви"? А. П. Чехов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В рассказе Чехова «О любви» живое, искреннее чувство губится самими любящими, которые привержены «футлярному» существованию. Они всего боятся. И понимают неправильность «футлярной» жизни слишком поздно.
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