Хватит ли 15 л кислорода для сгорания 6 л сероводорода?

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2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O n=2моль n=2моль Vm=22,4л/моль Vm=22,4л/моль V=44,8л V=67,2л сост.пропорцию 6л--------хл 44,8л----67,2л х=(67,2л*6л)/44,8л=9л или вместо пропорции можно решить так: n(H2S)=6л/22,4(Л/моль)=0,268моль n(O2)=n(H2S)*1,5=0,268моль*1,5=0,402моль V(O2)=0,402моль*22,4л/моль=9л для сжигания 6 л сероводорода потребуется 9 л кислорода. 15л-9л=6л 6л кислорода останется неизрасходованным