из двух городов,удаленных друг от друга на 1680 км,вышли одновременно навстречу друг другу 2 поезда.первый поезд проходит всё это расстояние за 21ч,а второй поезд-за 28ч.через сколько часов поезда встретятся?

Математика

из двух городов,удаленных друг от друга на 1680 км,вышли одновременно навстречу друг другу 2 поезда.первый поезд проходит всё это расстояние за 21ч,а второй поезд-за 28ч.через сколько часов поезда встретятся?

Автор: Гость