из двух городов,удаленных друг от друга на 1680 км,вышли одновременно навстречу друг другу 2 поезда.первый поезд проходит всё это расстояние за 21ч,а второй поезд-за 28ч.через сколько часов поезда встретятся?
Математика
из двух городов,удаленных друг от друга на 1680 км,вышли одновременно навстречу друг другу 2 поезда.первый поезд проходит всё это расстояние за 21ч,а второй поезд-за 28ч.через сколько часов поезда встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1680:21=80-скорость первого 1680:28=60 -скорость второго 80+60=140 -скорость сближения. 1680:140=12(ч)-нужно чтобы встретиться.
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