1)какое практическое значение для человека может иметь изучение признаков сцепленных с полом??? 2)почему особенно чётко проявляется комбинативная изменчивость у организмов с половым процессом,и может ли такой тип изменчивости п...

Гость: Гость:

1.Так многие ЗАБОЛЕВАНИЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ ТОЛЬКО У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 1 ПОЛА! зная это, мы можем предостеречь парочку от рождения деток с врожденным заболеванием! 2.при половом размножении его результат получает по половине генома от обоих участников процесса. при других типах размножения результирующий геном идентичен исходному. но есть одноклеточные простейшие, пара которых сливается в единый организм, тасует гены, и делится снова.