1)какое практическое значение для человека может иметь изучение признаков сцепленных с полом??? 2)почему особенно чётко проявляется комбинативная изменчивость у организмов с половым процессом,и может ли такой тип изменчивости п...
Биология
1)какое практическое значение для человека может иметь изучение признаков сцепленных с полом??? 2)почему особенно чётко проявляется комбинативная изменчивость у организмов с половым процессом,и может ли такой тип изменчивости проявляться в отсутствии полового процесса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Так многие ЗАБОЛЕВАНИЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ ТОЛЬКО У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 1 ПОЛА! зная это, мы можем предостеречь парочку от рождения деток с врожденным заболеванием! 2.при половом размножении его результат получает по половине генома от обоих участников процесса. при других типах размножения результирующий геном идентичен исходному. но есть одноклеточные простейшие, пара которых сливается в единый организм, тасует гены, и делится снова.
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