1.Классификацию растений изучает наука 1.Палеботика 2.Экология растений 3.Анатомия растений 4.систематика растений    2.Рябина относится к семейству   1Бобовые 2 Псленовые 3 Розноцветные 4.Крестоносцветные       3.Соцветие еорз...

Биология
1.Классификацию растений изучает наука 1.Палеботика 2.Экология растений 3.Анатомия растений 4.систематика растений    2.Рябина относится к семейству   1Бобовые 2 Псленовые 3 Розноцветные 4.Крестоносцветные       3.Соцветие еорзинка встречается у растений семейства ? 1. Бобовые 2.Пасленовые 3.Крестоносцветные 4.Сложенцовые           4.Плод стручок характерен для растений семейства   1. Бобовые 2.Пасленовые 3.Крестоносцветные 4.Сложенцовы              5.Стебель соломина встречается у растений семейства 1.Бобовые 2.Злаковые 3.Пасленовые 4.Крестоцветные               6.Из перечисленныйх растений к семейству кресцтоцветных относится 1.Лютик 2.Акация 3.Брюква 4.Фасоль     p.s выберите правильный вариант ответа
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.4.систематика растений 2.3.Розноцветные 3.4.Сложенцовые 4.1.Бобовые 5.2.Злаковые 6.3.Брюква
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