1.Классификацию растений изучает наука 1.Палеботика 2.Экология растений 3.Анатомия растений 4.систематика растений 2.Рябина относится к семейству 1Бобовые 2 Псленовые 3 Розноцветные 4.Крестоносцветные 3.Соцветие еорз...

Биология

1.Классификацию растений изучает наука 1.Палеботика 2.Экология растений 3.Анатомия растений 4.систематика растений 2.Рябина относится к семейству 1Бобовые 2 Псленовые 3 Розноцветные 4.Крестоносцветные 3.Соцветие еорзинка встречается у растений семейства ? 1. Бобовые 2.Пасленовые 3.Крестоносцветные 4.Сложенцовые 4.Плод стручок характерен для растений семейства 1. Бобовые 2.Пасленовые 3.Крестоносцветные 4.Сложенцовы 5.Стебель соломина встречается у растений семейства 1.Бобовые 2.Злаковые 3.Пасленовые 4.Крестоцветные 6.Из перечисленныйх растений к семейству кресцтоцветных относится 1.Лютик 2.Акация 3.Брюква 4.Фасоль p.s выберите правильный вариант ответа

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