1м 8см сколько в метрах
Математика
1м 8см сколько в метрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м 8см=1,08м. в одном м 100 см.
Гость:
1м 8см=1,08м ............................
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