1)найти значение выражений 5 кл 9(в КВАДРАТЕ)+19 (15-7)(в КВАДРАТЕ):2(вКУБЕ) задача) из москвы и ростова-на-дону одновременно вышли навстречу друг другу два поезда.Поезд из москвы шел со скоростью 65км\ч.апоезд из ...
Математика
1)найти значение выражений 5 кл 9(в КВАДРАТЕ)+19 (15-7)(в КВАДРАТЕ):2(вКУБЕ) задача) из москвы и ростова-на-дону одновременно вышли навстречу друг другу два поезда.Поезд из москвы шел со скоростью 65км\ч.апоезд из ростова-на-дону-со скоростью на 7км\ч меньшей.На каком расстоянии друг от друга будут поезда через 6 ч после начала движения,если расстояние между Москвой и ростовом-на-дону 1230км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1230-(65*6+58*6)=492 (км) Ответ:492 км
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