№205 1)найдите сумму острых углов прямоугольного треугольника. 2)найдите острые углы равнобедренных прямоугольных треугольников. № 206 Один из острых углов прямоугольного треугольника равен: 1) 180 градусов; 2) 56 градусов. най...
Геометрия
№205 1)найдите сумму острых углов прямоугольного треугольника. 2)найдите острые углы равнобедренных прямоугольных треугольников. № 206 Один из острых углов прямоугольного треугольника равен: 1) 180 градусов; 2) 56 градусов. найдите его второй угол.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в прямоугольном треугольнике медиана равна половине гипотенузы. и следовательно имеет место равнобедренный треугольник с углом в 47 градусов. нам нужно найти угол при вершине.180-47*2=180-94=86 градусов.
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