1)Объясните причину:почему у лиственных деревьев еще осенью опали листья а хвойные стоят нарядные с хвоей 2)какое дерево цветет первым а какое последним

История

1)Объясните причину:почему у лиственных деревьев еще осенью опали листья а хвойные стоят нарядные с хвоей 2)какое дерево цветет первым а какое последним

Автор: Гость