1)Объясните причину:почему у лиственных деревьев еще осенью опали листья а хвойные стоят нарядные с хвоей 2)какое дерево цветет первым а какое последним
История
1)Объясните причину:почему у лиственных деревьев еще осенью опали листья а хвойные стоят нарядные с хвоей 2)какое дерево цветет первым а какое последним
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенью листья опадают потамучто им нужно отдохнуть, во вторый летом они цветут, растут!
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