1)Определить число молекул,находящихся в 1.0 г азота;в 1.0 г углекислого газа. 2)Определить число атомов,содержащихся в 1.0 г гелия;в 1.0 г полностью диссоциированного азота.

Гость: Гость:

1 моль любого вещества содержит 6,02*10^23 частиц для азота: (1г\28г\моль) *6,02*10^23 молекул для СО2: (1г\44г\моль) * 6,02*10^23 молекул для кислорода: в 1 метре в кубе 1000 литров, 1 моль любого газа! при нормальных условиях! занимает объем 22.4 литра, тогда количество молекул кислорода=(1000\22,4)*6,02*10^23 Задача 2 аналогичная, реши ее сам, и помни что при диссоциации 1 моля молекулы азота получиться 2 моля атомов!