1)Определите колличество соли, полученной при сливании 200 г. 16,8%-ного раствора гидроксида калия с раствором хлорида железа (3);   2)Определите объём газа, выделяющийся при взаимодействии карбоната магния, массой 40 г. с раст...

Химия
1)Определите колличество соли, полученной при сливании 200 г. 16,8%-ного раствора гидроксида калия с раствором хлорида железа (3);   2)Определите объём газа, выделяющийся при взаимодействии карбоната магния, массой 40 г. с раствором азотной кислоты. ( писать дано и решение в обоих задачах)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 33,6 г                                             х г 3KOH + FeCl3 = Fe(OH)3 + 3KCl 168 г                                             223,5 г  1. Определим массу гидроксида в растворе:  m(KOH)=m(раствора)*w(KOH)=200*0,168=33,6 г 2. Подставив эту массу в уравнение,получим:  при взаимодействии 168 г гидроксида образуется  223,5 г соли, а  при  33,6 г________х г, откуда  х=33,6*223,5/168=44,7 г
Гость:
Дано:                                                       m р-ра (KOH) = 200 г            wр-ра(KOH) = 16,8 % Найти: n (KCl) Решение: 1) найдем массу NaOH  в 200 г 16,8%-ного раствора: m(KOH) = m(р-ра) ∙  w(р-ра)  \ 100% m(KОН) = 200 г ∙  16,8% \ 100% = 33,6 г 2) вычислим массу соли - хлорида калия:   33,6 г                                         x г 3KOH + FeCl3 = Fe(OH)3 + 3KCl   168 г                                      223,5 г           33,6 г --- x г 168 г --- 223,5 г х = 33,6 г ∙ 223,5 г\168 г = 44,7 г n (KCl) = m\M = 44,7 г\223,5 г\моль = 0,2 моль ответ:  n (KCl) = 0,2 моль   Дано:                                                       m (MgCO3) = 40 г            HNO3 Найти: V (CO2)  40 г                                                  х л MgCO3 + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + CO2↑ 84 г                                                  22,4 л 40  г   ---   х л 84 г  ---     22,4 л х = 80 г ∙ 22,4 л\84 г = 10,7 л ответ:  V (CO2) = 10,7 л
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