1)Определите колличество соли, полученной при сливании 200 г. 16,8%-ного раствора гидроксида калия с раствором хлорида железа (3);   2)Определите объём газа, выделяющийся при взаимодействии карбоната магния, массой 40 г. с раст...

33,6 г х г 3KOH + FeCl3 = Fe(OH)3 + 3KCl 168 г 223,5 г 1. Определим массу гидроксида в растворе: m(KOH)=m(раствора)*w(KOH)=200*0,168=33,6 г 2. Подставив эту массу в уравнение,получим: при взаимодействии 168 г гидроксида образуется 223,5 г соли, а при 33,6 г________х г, откуда х=33,6*223,5/168=44,7 г

Гость: Гость:

Дано: m р-ра (KOH) = 200 г wр-ра(KOH) = 16,8 % Найти: n (KCl) Решение: 1) найдем массу NaOH в 200 г 16,8%-ного раствора: m(KOH) = m(р-ра) ∙ w(р-ра) \ 100% m(KОН) = 200 г ∙ 16,8% \ 100% = 33,6 г 2) вычислим массу соли - хлорида калия: 33,6 г x г 3KOH + FeCl3 = Fe(OH)3 + 3KCl 168 г 223,5 г 33,6 г --- x г 168 г --- 223,5 г х = 33,6 г ∙ 223,5 г\168 г = 44,7 г n (KCl) = m\M = 44,7 г\223,5 г\моль = 0,2 моль ответ: n (KCl) = 0,2 моль Дано: m (MgCO3) = 40 г HNO3 Найти: V (CO2) 40 г х л MgCO3 + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + CO2↑ 84 г 22,4 л 40 г --- х л 84 г --- 22,4 л х = 80 г ∙ 22,4 л\84 г = 10,7 л ответ: V (CO2) = 10,7 л