1.Перечислить колонии европейских стран в Латинской Америке 2.Перечислить причины освободительных войн на территории Латинской Америки 3.Итоги освободительных войн 4.Дать характеристику экономики Латино-Американских стран
Обществознание
1.Перечислить колонии европейских стран в Латинской Америке 2.Перечислить причины освободительных войн на территории Латинской Америки 3.Итоги освободительных войн 4.Дать характеристику экономики Латино-Американских стран
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Испания, Португалия, Франция, Великобритания. 2) Политика метрополий порождала недовольство у различных слоев населения. Образование Соединенных Штатов и Великая французская революция — два события всемирно-исторического значения — положили начало освободительной революции во всем западном полушарии. 3. В Латинской Америке образовались государства: Перу, Чили, Уругвай, Парагвай, Аргентина (Соединенные провинции Ла-Платы) , Бразилия, Боливия, Венесуэла, Колумбия, Соединенные провинции Центральной Америки, Куба, Мексика. Во всех независимых государствах, кроме Бразилии, установился республиканский строй. Бразилия вначале была империей, а в 1889 г. стала республикой. 4. Экономика в Латино-Американской стране пошла ввысь.
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