1.Площадь прямоугольника равна 4 дм2. Вычислите длину прямоугольника, если его ширина равна: а) одна вторая; б) две пятых. 2. Вычислете площадь и периметр прямоугольника, длина и ширина которой равны: а) две пятых см б) четыре ...

Математика

1.Площадь прямоугольника равна 4 дм2. Вычислите длину прямоугольника, если его ширина равна: а) одна вторая; б) две пятых. 2. Вычислете площадь и периметр прямоугольника, длина и ширина которой равны: а) две пятых см б) четыре пятых дм. 3. Сколько банок краски потребуется для покраски железной крыши дома, если содержимого 10м2 поверхности? (длина 3м, а ширина 7м)

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