1.Площадь прямоугольника равна 4 дм2. Вычислите длину прямоугольника, если его ширина равна: а) одна вторая; б) две пятых. 2. Вычислете площадь и периметр прямоугольника, длина и ширина которой равны: а) две пятых см б) четыре ...
Математика
1.Площадь прямоугольника равна 4 дм2. Вычислите длину прямоугольника, если его ширина равна: а) одна вторая; б) две пятых. 2. Вычислете площадь и периметр прямоугольника, длина и ширина которой равны: а) две пятых см б) четыре пятых дм. 3. Сколько банок краски потребуется для покраски железной крыши дома, если содержимого 10м2 поверхности? (длина 3м, а ширина 7м)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.S=ab а) S=4, a=1/2=0,5 b=4/0,5=8 дм б)S=4, a=2/5=0,4 b=4/0,4=10дм 2. а) S= 0,4*0,4=0,16см2 P= 0.8*2=0.16см б) S= 0,8*0,8=0,64см2 P= 0.8*2=0.32см 3. Sкрыши=3*7=21м2 Необходимое кол-во банок 21/10=2,1 Но т.к. двух нам будет мало,поэтому нужно 3 банки
Гость:
1 4д2=1дм длина а) 50 см б) 60 см 2 4+4+4=16мм периметр 4х4/2=8мм площадь 3 3х7=21 /10 =2 ост 1 нужно 3 банки с краской
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