1)Почему Печорин не воспринимает Грушницкого? 2)Почему Печорину и Гршницкому вместе несдобровать? 3)Что в поведении Грушницкого подтолкнуло Печорина на жестокое решение? 4)Неизбежно ли было убийство Грушницкого? 5)Что говорит о...

Литература

1)Почему Печорин не воспринимает Грушницкого? 2)Почему Печорину и Гршницкому вместе несдобровать? 3)Что в поведении Грушницкого подтолкнуло Печорина на жестокое решение? 4)Неизбежно ли было убийство Грушницкого? 5)Что говорит о готовности к смерти Печорина? 6)Испытывает ли Печорин торжество победы?

Автор: Гость