1)Почему Печорин не воспринимает Грушницкого? 2)Почему Печорину и Гршницкому вместе несдобровать? 3)Что в поведении Грушницкого подтолкнуло Печорина на жестокое решение? 4)Неизбежно ли было убийство Грушницкого? 5)Что говорит о...

Литература
1)Почему Печорин не воспринимает Грушницкого? 2)Почему Печорину и Гршницкому вместе несдобровать? 3)Что в поведении Грушницкого подтолкнуло Печорина на жестокое решение? 4)Неизбежно ли было убийство Грушницкого? 5)Что говорит о готовности к смерти Печорина? 6)Испытывает ли Печорин торжество победы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Потому что считает его какие-то качества слабыми или низкими. 2.Потому что они ненавидят друг друга. 3. Подлость,трусость. 4. Да 5.Он чувствует саморазочарованность,безысходность. 6. Нет,однозначно!
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