1.Подчеркни домашнее животное: Индюк, кролик, орёл, таракан, кошка, ворона, муха, мышь. 2.Догадайся, какое животное можно дописать в каждую группу: Лебедь, чайка, _______. Махаон, адмирал, _______. Морж, дельфин, ________. 3.Об...

Биология

1.Подчеркни домашнее животное: Индюк, кролик, орёл, таракан, кошка, ворона, муха, мышь. 2.Догадайся, какое животное можно дописать в каждую группу: Лебедь, чайка, _______. Махаон, адмирал, _______. Морж, дельфин, ________. 3.Обведи лишнее животное: Комар, муравей, паук, бабочка. Щука, рак, карась, сельдь. 4.Напиши, как ещё называют эту группу животных: Млекопитающие - ______________________. 5.Запиши названия животных по группам: Жаба, черепаха, тритон, пчела, гадюка, муха. Группы: Амфибии, Рептилии, ?.

Автор: Гость