1.Подчеркни домашнее животное: Индюк, кролик, орёл, таракан, кошка, ворона, муха, мышь. 2.Догадайся, какое животное можно дописать в каждую группу: Лебедь, чайка, _______. Махаон, адмирал, _______. Морж, дельфин, ________. 3.Об...
Биология
1.Подчеркни домашнее животное: Индюк, кролик, орёл, таракан, кошка, ворона, муха, мышь. 2.Догадайся, какое животное можно дописать в каждую группу: Лебедь, чайка, _______. Махаон, адмирал, _______. Морж, дельфин, ________. 3.Обведи лишнее животное: Комар, муравей, паук, бабочка. Щука, рак, карась, сельдь. 4.Напиши, как ещё называют эту группу животных: Млекопитающие - ______________________. 5.Запиши названия животных по группам: Жаба, черепаха, тритон, пчела, гадюка, муха. Группы: Амфибии, Рептилии, ?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. индюк, кошка 2.пеликан пестрянка тюлень 3.комар рак 4.звери
Гость:
1.кошка 2.пеликан,полковник,тюлень 3.комар,рак 4. животные которые прокармливают своих детенышех молоком то есть...Царство: Животные Тип: Хордовые Подтип: Позвоночные Инфратип: Челюстноротые Надкласс: Четвероногие Класс: Млекопитающие Латинское название Mammalia (Linnaeus, 1758) Представители Подклассы и ифраклассы Первозвери (Prototheria) Клоачные (Prototheria) Звери (Theria) Сумчатые (Metatheria) Плацентарные (Eutheria) 5.амфибии-жаба черепаха пчела муха. рептилии-гадюка и тртон.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Приведите молекулярные уравнения реакций, соответствующие сокращённым ионным уравнениям. 3Ag + PO4 = Ag3PO4 и CO3 + 2H = CO2 + H2O
Физика
Плечи рычага (рычаг первого рода), находящегося в равновесии, имеют размеры 0.5 м и 20 см. К меньшему плечу приложена сила 100 Н. Какая сила прилож...