1.Подчеркни домашнее животное: Индюк, кролик, орёл, таракан, кошка, ворона, муха, мышь. 2.Догадайся, какое животное можно дописать в каждую группу: Лебедь, чайка, _______. Махаон, адмирал, _______. Морж, дельфин, ________. 3.Об...

Биология
1.Подчеркни домашнее животное: Индюк, кролик, орёл, таракан, кошка, ворона, муха, мышь. 2.Догадайся, какое животное можно дописать в каждую группу: Лебедь, чайка, _______. Махаон, адмирал, _______. Морж, дельфин, ________. 3.Обведи лишнее животное: Комар, муравей, паук, бабочка. Щука, рак, карась, сельдь. 4.Напиши, как ещё называют эту группу животных: Млекопитающие - ______________________. 5.Запиши названия животных по группам: Жаба, черепаха, тритон, пчела, гадюка, муха. Группы: Амфибии, Рептилии, ?.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. индюк, кошка 2.пеликан        пестрянка         тюлень 3.комар       рак       4.звери  
Гость:
1.кошка 2.пеликан,полковник,тюлень 3.комар,рак 4. животные которые прокармливают своих детенышех молоком то есть...Царство: Животные  Тип: Хордовые Подтип: Позвоночные Инфратип: Челюстноротые Надкласс: Четвероногие Класс: Млекопитающие Латинское название Mammalia (Linnaeus, 1758) Представители Подклассы и ифраклассы Первозвери (Prototheria) Клоачные (Prototheria) Звери (Theria) Сумчатые (Metatheria) Плацентарные (Eutheria) 5.амфибии-жаба черепаха пчела муха.  рептилии-гадюка и  тртон.
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