Приведите молекулярные уравнения реакций, соответствующие сокращённым ионным уравнениям. 3Ag + PO4 = Ag3PO4 и CO3 + 2H = CO2 + H2O
Химия
Приведите молекулярные уравнения реакций, соответствующие сокращённым ионным уравнениям. 3Ag + PO4 = Ag3PO4 и CO3 + 2H = CO2 + H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на первую: 3AgNO3 + H3PO4 = Ag3PO4 + 3HNO3 на вторую: CaCO3+HCl = CaCl + CO2 + H2O
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