что общего у оттепели хрущевского времени и политики гласности горбачева?
Обществознание
что общего у оттепели хрущевского времени и политики гласности горбачева?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее то,1) что всё было неоднозначно и люди этих два события поняли не совсем правильного. 2) все это было нужно лишь государству. оно это предпринимало. чтобы узнать то, что нужно было им.
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