5 сут - 18ч =   2ч - 35мин=   9мин - 24с =   5см в квадрате - 40 мм в квадрате =   6дм в квадрате - 38 см в квадрате =   9м в квадрате - 15дм в квадрете =   6а - 50 м в квадрате =   8га - 21 га =   3 км в квадрате - 90 га =  

Математика
5 сут - 18ч =   2ч - 35мин=   9мин - 24с =   5см в квадрате - 40 мм в квадрате =   6дм в квадрате - 38 см в квадрате =   9м в квадрате - 15дм в квадрете =   6а - 50 м в квадрате =   8га - 21 га =   3 км в квадрате - 90 га =  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5сут - 18ч = 4сут+24часа - 18ч = 4сут 6ч 2ч - 35 мин = 1час +60мин - 35мин = 1час 25мин 9мин - 24 сек = 8мин + 60сек - 24сек = 8мин 36сек 5 кв.см - 40 кв.мм = 4кв.см + 100 кв.мм - 40 кв.мм = 4см 60мм в квадрате 6кв.дм - 38кв.см = 5кв.дм + 100кв.см - 38кв.см= 5дм 62см в квадрате 9кв.м - 15кв.дм = 8кв.м + 100кв.дм - 15кв.дм = 8м 85дм в квадрате 6га - 50кв.м = 5га + 10 000кв.м - 50кв.м = 5га 9950кв.м 8га - 21 га - ?  возможно ошибка, иначе получится отрицательный результат 3кв.км - 90га = 2кв.км + 100га - 90га = 2кв.км 10га
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