5 сут - 18ч = 2ч - 35мин= 9мин - 24с = 5см в квадрате - 40 мм в квадрате = 6дм в квадрате - 38 см в квадрате = 9м в квадрате - 15дм в квадрете = 6а - 50 м в квадрате = 8га - 21 га = 3 км в квадрате - 90 га =

Математика

5 сут - 18ч = 2ч - 35мин= 9мин - 24с = 5см в квадрате - 40 мм в квадрате = 6дм в квадрате - 38 см в квадрате = 9м в квадрате - 15дм в квадрете = 6а - 50 м в квадрате = 8га - 21 га = 3 км в квадрате - 90 га =

Автор: Гость