решите уравнение и найдите его корни на промежутке от 0 до пи cos4x-sin2x=0
Алгебра
решите уравнение и найдите его корни на промежутке от 0 до пи cos4x-sin2x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos4x-sin2x=0 cos^2(2x)-sin^2(2x)-sin2x=0 1-sin^2(2x)-sin^2(2x)-sin2x=0 -2sin^2(2x)-sin2x+1=0 2sin^2(2x)+sin2x-1=0 По сложению коэфициентов получаем корни -1 и 1\2 1) sin2x=-1 2x=-pi\2+2pik x=-pi\4+pik 2) sin2x=1\2 2x=pi\6+pik x=pi\12+pik\2 Корни находишь подставляя значения k учитывая промежуток. Ответ: 3pi\4; pi\12; 7pi\12
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