Определите, каким членом предложения является местоимение в предложении МНЕ НЕЗДОРОВИТСЯ.   а) подлежащим б) дополнением

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Определите, каким членом предложения является местоимение в предложении МНЕ НЕЗДОРОВИТСЯ.   а) подлежащим б) дополнением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В предложение является дополнением.
Гость:
предложение МНЕ НЕЗДОРОВИТСЯ является безличным. В безличных предложениях присутствуют только сказуемые Сказуемое - НЕЗДОРОВИТСЯ Нездоровится (кому?) мне ОТВЕТ дополнение
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