Помогите решить, пожалуйста! Радиус вписанной в равносторонний треугольник окружности равен 2 см. Найдите периметр треугольника и радиус описанной окружности.

Геометрия
Помогите решить, пожалуйста! Радиус вписанной в равносторонний треугольник окружности равен 2 см. Найдите периметр треугольника и радиус описанной окружности.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вООБЩЕТО ПРЕДЫДУЩЕЕ РЕШЕНИЕ ВЕРНОЕ. вЫ СПЕЦИАЛЬНО ОТМЕЧАЕТЕ НАРУШЕНИЕ. пРИДЁТСЯ СООБЩИТЬ АДМИНИСТРАТОРУ   рАДИУС ВПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО( РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА) РАВЕН r=a/2*√3 ОТСЮДА а=r*2√3=2*2*√3=4*√3 R=a/√3=4*√3/√3=4 P=3*a=3*4=12  оТВЕТ З=12,R=4    и НЕ НАДО ШУТИТЬ, А ТО АККАУНТ МОГУТ УДАЛИТЬ!!!
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