как решить этот пример по действиям (4571040:534+18307)*249

Математика
как решить этот пример по действиям (4571040:534+18307)*249
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 4571040 : 534 +18307)*249= 6 689 883 1) 4571040 :534 =8560 2) 8560 + 18307 = 26867 3) 26867 * 249 = 6 689 883
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