как решить этот пример по действиям (4571040:534+18307)*249
Математика
как решить этот пример по действиям (4571040:534+18307)*249
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 4571040 : 534 +18307)*249= 6 689 883 1) 4571040 :534 =8560 2) 8560 + 18307 = 26867 3) 26867 * 249 = 6 689 883
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
На складе было 1,5 т риса. В магазин отправили 12% всего риса. Сколько килограммов риса отправили в магазин?
Українська література
География
Высказать свою оценку по высказываниям 1.Праздность и досуг 2 совершенно разных понятия 2.Я никогда не бываю так занят как в часы своего досуга 3. ...