Какой материк отличается наибольшим разнообразием типов растительности? С чем это связано?
Українська література
Какой материк отличается наибольшим разнообразием типов растительности? С чем это связано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый большой материк — Евразия. Он омывается всеми океанами земного шара и расположен во всех географических поясах северного полушария, поэтому на нем больше разнообразной флоры чем на других материках
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