Выразите из формулы 2a = ab - b*2 переменную a
Алгебра
Выразите из формулы 2a = ab - b*2 переменную a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a*b-2a=b^2. a(b-2)=b^2. a=b^2/(b-2)
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