Выразите из формулы 2a = ab - b*2 переменную a

Алгебра
Выразите из формулы 2a = ab - b*2 переменную a
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a*b-2a=b^2. a(b-2)=b^2. a=b^2/(b-2)  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Высказать свою оценку по высказываниям 1.Праздность и досуг 2 совершенно разных понятия 2.Я никогда не бываю так занят как в часы своего досуга 3. ...
Ответить
Физика
10 класс Какую работу совершает моль газа, если его изохорно нагреть на один градус? 
Ответить
Алгебра
Найти точки экстрeмума функции y=x3-6x2+9x+3на промежутке (-6/5; 2)
Ответить
Алгебра
Пожалуйста, Напишите свойства для квадратичной функции у=х^2+4х-5. Свойства: 1.область определения. 2.множество значений. 3.четная или нечетная фун...
Ответить
Математика
постройте график функции y=xквадрате+4x При каких значениях x эта функция возрастает
Ответить