Высказать свою оценку по высказываниям 1.Праздность и досуг 2 совершенно разных понятия 2.Я никогда не бываю так занят как в часы своего досуга 3. Досуг без духовных занятий - гибель для человека 4.Бестолковый отдых утомляет ху...

География
Высказать свою оценку по высказываниям 1.Праздность и досуг 2 совершенно разных понятия 2.Я никогда не бываю так занят как в часы своего досуга 3. Досуг без духовных занятий - гибель для человека 4.Бестолковый отдых утомляет хуже работы 5.Характер человека больше всего показывается в том,какой вид отдыха легче и приятнее для него
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. О характере человека может сказать многое и свободное время прировождение не исключение. Допустим, человек предпочитает свободное время проводить за книгами, погружаясь в мир иллюзий или же наоборот, читая авторов, которые показывают жестокую реальность жизни. Такие люди, зачастую, очень сосредоточенны, логичны, мечтательны и спокойны, они не любят суеты и слишком резких перемен. 4. Что ж, факт, неоспоримый факт, что еще можно сказать. Человек, который предпочитает, все свое свобоное время, (каждый день, каждый раз) проводить у телевизора или же лежать на диване, быстро теряет интерес ко всему. Он постояно в аппатии, где-то совершенно в другом мире. Все время с отстранненым и уставшим лицом, хотя и не подвергал себя физическим нагрузкам. 3. Верно. Как и было сказанно ранее мной в 4 вопросе, человек теряет интерес ко всему. Диградация и регресс, вот что может ждать человека, который постояно, в часы своего отдыха удовлетворяет свои первичные потребности. Ведь, отдыхая духовно (читая книга или посещая театры, не важно), мы усовершенствуем себя, развиваемся не только духовно, но и морально. 2. Без условно. За делом, которое нам нравится, мы стараемся провести как можно больше времени, и не важно, как мы устали или проголодались, все равно. Мы сосредоточенно пытаемся решить или осмыслить что либо. Ведь это нам нравится. 1. Конечно, постоянно находится в праздном "режиме" человек не должен, постоянное безделие и лень, вот что сопутсвует этому понятию, а досуг, это отдых физический и духовный, мы занимаемся любимым делом, развивваемся и познаем новое, что в праздничном "режиме" невозможно.  
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