Пожалуйста, Напишите свойства для квадратичной функции у=х^2+4х-5. Свойства: 1.область определения. 2.множество значений. 3.четная или нечетная функция. (при х0=-2, у0=-9)

Алгебра

Пожалуйста, Напишите свойства для квадратичной функции у=х^2+4х-5. Свойства: 1.область определения. 2.множество значений. 3.четная или нечетная функция. (при х0=-2, у0=-9)

Автор: Гость