Пожалуйста, Напишите свойства для квадратичной функции у=х^2+4х-5. Свойства: 1.область определения. 2.множество значений. 3.четная или нечетная функция. (при х0=-2, у0=-9)
Алгебра
Пожалуйста, Напишите свойства для квадратичной функции у=х^2+4х-5. Свойства: 1.область определения. 2.множество значений. 3.четная или нечетная функция. (при х0=-2, у0=-9)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) D=(-[latex]\infty[/latex];+[latex]\infty[/latex]);2)E=[-9;+[latex]\infty[/latex]).3) y(-x)=[latex]x^{2}[/latex]-4x-5 ф-ия ни четная ни нечетная.
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