какой характер имеют внешнеэкономические связи и чем этот характер определяется?
Українська література
какой характер имеют внешнеэкономические связи и чем этот характер определяется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
внешнеэкономические видятся нам чаще всего в виде ввоза и вывоза товаров, импорта и экспорта. … В этом случае данное воздействие носит скорее сдерживающий по характе отношению к экспорту.
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