Какой объем газа выделится (н. у.), если нагревать при высокой температуре магний карбонат массой 336 г?

Химия
Какой объем газа выделится (н. у.), если нагревать при высокой температуре магний карбонат массой 336 г?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(MgCO3) = 336г Найти V(CO2) - ? Решение: MgCO3=MgO+CO2  1) n(MgCO3) = m/M = 336/84= 4моль Mr(MgCO3) = 24 + 12+ 3*16 = 84 2)По усл. n(CO2) = n(MgCO3) = 4 моль 3)V(CO2)= Vm*n= 22,4л/моль * 4моль = 89,6 л
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