между числами (-5) и 7 написать три числа, которые с данными числами образуют арифметическую прогрессию.   2. найти 4 целых числа, состовляющих возрастающую арифметическую прогрессию, в которой наибольший член равен сумме квадр...

Алгебра
между числами (-5) и 7 написать три числа, которые с данными числами образуют арифметическую прогрессию.   2. найти 4 целых числа, состовляющих возрастающую арифметическую прогрессию, в которой наибольший член равен сумме квадратов остальных членов. 
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5 -2 1 4 7 и так далее разность между числами равна 3 
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