между числами (-5) и 7 написать три числа, которые с данными числами образуют арифметическую прогрессию. 2. найти 4 целых числа, состовляющих возрастающую арифметическую прогрессию, в которой наибольший член равен сумме квадр...

Алгебра

между числами (-5) и 7 написать три числа, которые с данными числами образуют арифметическую прогрессию. 2. найти 4 целых числа, состовляющих возрастающую арифметическую прогрессию, в которой наибольший член равен сумме квадратов остальных членов.

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