Что вспоминал Васютка? Как прислушивался к лесным звукам, о чём разговаривал с лесными жителями?
Литература
Что вспоминал Васютка? Как прислушивался к лесным звукам, о чём разговаривал с лесными жителями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Васютка вспоминал о друзьях, школе и родных.Вспоминал,как учили ориентироваться в лесу, по каким приметам находить дорогу. "Васютка долго стоял прислушиваясь.Тук-тук-тук, тук-тук-тук… — билось сердце. " Разговаривал с кедровкой так :"ну что смотришь? слетала бы к родным сказала бы, что я заблудился"
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