Описание весны 5-6 предложения

Гость: Гость:

Весна,как думают многие пора любви и откровений. Полная чушь,хоть и настолько прекрасная. Весна - источник вдохновения и нового начала,которое так ожидаемо среди рутины продолжительной зимы.Словно скидывая оковы ненужного баласта она топит снег и дивит нас красотой едва зеленых поочек,откуда через несколько мгновений распускаются чудесные листья.Всё это не побуждает на любовь,всё это радует глаз и с нетерпением подталкивает к чему-то новому.Глаза больше не режет тошным белым снегом,глаза щекотно слепит солнце.Долгожданное и весеннее.