чему равно атмосферное давление на вершине холма высотой 210м если у подножия горы оно составляет 758мм    

Українська література
чему равно атмосферное давление на вершине холма высотой 210м если у подножия горы оно составляет 758мм    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала найдем разность высот Разность высот составляет 210 м каждые 12м давление уменьшается на 1 мм 210/12 = 17,5мм 758-17,5 = 740,5мм Ответ: 740,5мм
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