1) Коля и Витя составляли слова из букв слова ПРОГУЛКА. Коля составил 10 слов, а Витя - на 2 слова больше. Сколько слов составил Витя? 2) Когда Коля и Витя вычеркнули слова, которые встретились у обоих, у Коли осталось 1 слово....
Математика
1) Коля и Витя составляли слова из букв слова ПРОГУЛКА. Коля составил 10 слов, а Витя - на 2 слова больше. Сколько слов составил Витя? 2) Когда Коля и Витя вычеркнули слова, которые встретились у обоих, у Коли осталось 1 слово. Сколько слов осталось у Вити? Помогите пожалуйста решить )))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10+2=12 слов составил Витя 2) После того как Коля вычеркнул х слов у него осталось 1 слово, значит 10 - х = 1 х = 9 , т.е. 9 слов встретилось у обоих 3) 12-9=3 слова осталось у Вити
Гость:
1) 10 + 2 = 12 слов составил Витя 2) 10 - 1 = 9 слов вычеркнул Коля(9 встретились у обоиз мальчиков) 3) 12 - 9 = 3 слова осталось у Вити.
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