1) Коля и Витя составляли слова из букв слова ПРОГУЛКА. Коля составил 10 слов, а Витя - на 2 слова больше. Сколько слов составил Витя? 2) Когда Коля и Витя вычеркнули слова, которые встретились у обоих, у Коли осталось 1 слово....

Математика

1) Коля и Витя составляли слова из букв слова ПРОГУЛКА. Коля составил 10 слов, а Витя - на 2 слова больше. Сколько слов составил Витя? 2) Когда Коля и Витя вычеркнули слова, которые встретились у обоих, у Коли осталось 1 слово. Сколько слов осталось у Вити? Помогите пожалуйста решить )))

Автор: Гость