постройте график функции y=xквадрате+4x При каких значениях x эта функция возрастает
Математика
постройте график функции y=xквадрате+4x При каких значениях x эта функция возрастает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРи любом значении х функция возрастающая,
Гость:
значение х=5 или большее функция возрастает а при меньшее 5 значение убывает
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