10 класс Какую работу совершает моль газа, если его изохорно нагреть на один градус?
Физика
10 класс Какую работу совершает моль газа, если его изохорно нагреть на один градус?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=P * дельта V! процесс изохорный, значит, объём не меняется, значит, изменение объёма равно нулю и работа равна 0!!!!
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