10 класс Какую работу совершает моль газа, если его изохорно нагреть на один градус? 

Физика
10 класс Какую работу совершает моль газа, если его изохорно нагреть на один градус? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=P * дельта V! процесс изохорный, значит, объём не меняется, значит, изменение объёма равно нулю и работа равна 0!!!! 
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