Найти точки экстрeмума функции y=x3-6x2+9x+3на промежутке (-6/5; 2)
Алгебра
Найти точки экстрeмума функции y=x3-6x2+9x+3на промежутке (-6/5; 2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тут получается если найти производную y`=3x^2-12x+9=3(x^2-4x+3)=3(x-3)(x-1) тогда на заданном промежутке будет существовать х=1(максимум)
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