На складе было 1,5 т риса. В магазин отправили 12% всего риса.Сколько килограммов риса отправили в магазин?

Алгебра

На складе было 1,5 т риса. В магазин отправили 12% всего риса.Сколько килограммов риса отправили в магазин?

Автор: Гость