На складе было 1,5 т риса. В магазин отправили 12% всего риса.Сколько килограммов риса отправили в магазин?
Алгебра
На складе было 1,5 т риса. В магазин отправили 12% всего риса.Сколько килограммов риса отправили в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляем пропорцию 1,5 т - 100% х - 12% х = (1,5*12)/100 = 0,18 Переводим тонны в килограммы 0,18т = 180 килограмм ОТВЕТ - 180 килограмм
Гость:
1,5 т - 1500 кг 1500:100=15кг - 1% 15*12=180кг Или пропорцией: 1500 - 100% х - 12% 1500*12:100=180 кг.
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