предводителя родов племенного объединения уйсунов называли...
Обществознание
предводителя родов племенного объединения уйсунов называли...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"нокта агасы", то есть "старшие по ханским коням"
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