1.ПРОДОЛЖИ РЯДЫ ГЛАГОЛОВ 1)Смотреть,слышать,....... 2)Стелить,........ 2.ОПРЕДЕЛИ СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ нести- беречь- кричать- идти- свистеть- гореть - 3.ОПРЕДЕ...
Русский язык
1.ПРОДОЛЖИ РЯДЫ ГЛАГОЛОВ 1)Смотреть,слышать,....... 2)Стелить,........ 2.ОПРЕДЕЛИ СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ нести- беречь- кричать- идти- свистеть- гореть - 3.ОПРЕДЕЛИ СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ,ВСТАВЬ ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ. слуша_ш спрашива_т дума_те леч_т изуча_м требу_шь 4.РАЗБЕРИ ГЛАГОЛЫ ПО САСТАВУ Движутся,заплакала,мечтать мечтаеш,размечтаться,мечтал ПРЕДУПРЕЖДАЮ СПИСЫВАЛА С КНИГИ!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ненавидеть,дышать,видеть гнать ... 2)брить
Гость:
1 спр. 2 спр. брить терпеть стелить вертеть обидеть зависеть ненавидеть видеть смотреть держать слышать дышать гнать
Гость:
1. 1)Гнать, держать 2)Брить,зиждиться 2. нести-2 кричать-1 свистеть-1 беречь-1 идти-2 гореть-1 3. Слушаешь(2, исключение) думаете(1) изучаем(1) спрашивает(1) лечит(2) требуешь(1) 4.Движ-корень, ут-окончание, ся-суффикс. за-приставка, плак-корень, а-суффикс, л-суффикс, а-окончание. мечт-корень, а-суффикс, ешь-окончание. раз-приставка, мечт-корень, а-суффикс, ть-окончание, ся-суффикс. мечт-корень,а-суффикс, л-суффикс.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1 задача: В рукописи 80 страниц.За день машинистка перепечатала 4/5 рукописи.Сколько страниц перепечатала машинистка? 2 задача: В шестых классах шк...
Математика
Обществознание
сканворд 5) город в Африке разрушаный римляными в один год с Коринфом 6)город основанный Ромулом 7)вертикале ( Название города Рима на латинско...
Русский язык