1.ПРОДОЛЖИ РЯДЫ ГЛАГОЛОВ 1)Смотреть,слышать,....... 2)Стелить,........ 2.ОПРЕДЕЛИ СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ нести-                           беречь- кричать-                       идти- свистеть-                      гореть - 3.ОПРЕДЕ...

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1.ПРОДОЛЖИ РЯДЫ ГЛАГОЛОВ 1)Смотреть,слышать,....... 2)Стелить,........ 2.ОПРЕДЕЛИ СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ нести-                           беречь- кричать-                       идти- свистеть-                      гореть - 3.ОПРЕДЕЛИ СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ,ВСТАВЬ ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ. слуша_ш                           спрашива_т дума_те                             леч_т изуча_м                             требу_шь 4.РАЗБЕРИ ГЛАГОЛЫ ПО САСТАВУ Движутся,заплакала,мечтать мечтаеш,размечтаться,мечтал                                 ПРЕДУПРЕЖДАЮ СПИСЫВАЛА С КНИГИ!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ненавидеть,дышать,видеть гнать ... 2)брить
Гость:
1 спр.                                    2 спр. брить                                    терпеть стелить                                вертеть                                               обидеть                                              зависеть                                              ненавидеть                                              видеть                                               смотреть                                              держать                                              слышать                                               дышать                                               гнать
Гость:
1. 1)Гнать, держать 2)Брить,зиждиться 2. нести-2 кричать-1 свистеть-1 беречь-1 идти-2 гореть-1 3. Слушаешь(2, исключение) думаете(1) изучаем(1) спрашивает(1) лечит(2) требуешь(1) 4.Движ-корень, ут-окончание, ся-суффикс. за-приставка, плак-корень, а-суффикс, л-суффикс, а-окончание. мечт-корень, а-суффикс, ешь-окончание. раз-приставка, мечт-корень, а-суффикс, ть-окончание, ся-суффикс. мечт-корень,а-суффикс, л-суффикс.
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